GDL-Chef Weselsky unterliegt im Rechtsstreit mit Sixt

Weselskys Persönlichkeitsrecht stehe in diesem Fall hinter der Meinungsfreiheit des Autovermieters zurück. Zur Begründung hieß es, Weselsky müsse als Person des öffentlichen Lebens bei vorrangigem öffentlichen Informationsinteresse auch die Vereinnahmung im Rahmen von Werbung hinnehmen. Das sei hier gegeben. Die Veröffentlichung des Bildes habe keine Einwilligung von Weselsky gebraucht und es entstehe auch nicht der Eindruck, dass dieser sich mit dem beworbenen Produkt identifiziere - vielmehr hätten die Adressaten den satirischen Charakter der Werbung erkannt. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Gegen die Entscheidung kann nun noch Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt werden. Zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche erklärte Weselsky, er sehe in der Werbung eine rechtswidrige Persönlichkeitsverletzung. Es gehe ihm darum, dem Unternehmen eine Grenze aufzuzeigen sowie mit der geforderten Lizenzgebühr die Streikkasse der GDL aufzubessern.



Sixt hatte anlässlich der Lokführerstreiks 2014 und 2015 eine Anzeige mit einem Foto des GDL-Chefs mit der Bildunterschrift "Mitarbeiter des Monats" veröffentlicht. Das Unternehmen warb damals mit den folgenden Worten: "Sixt versucht auf die vermehrten Anfragen nach der kurzfristigen Streikankündigung zu reagieren. So werden Mietwagen an Knotenpunkten zusammengezogen. Vor allem an Bahnhöfen wird Sixt versuchen mehr Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen."