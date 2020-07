Der Dresdner Frauenkirchenpfarrer Sebastian Feydt hat seinen letzten Sonntagsgottesdienst in der wiederaufgebauten Kuppelkirche gehalten. Im September übernimmt der evangelische Theologe sein neues Amt als Superintendent in Leipzig.

Wer künftig neben Angelika Behnke, seit Ende 2016 die erste Pfarrerin in der Geschichte der Frauenkirche, als Pfarrer amtiert, ist noch unklar. Bildrechte: Christian Essler

Der 55-Jährige taufte am Sonntag ein Geschwisterpaar und wurde danach vom Dresdner Superintendenten Christian Behr als Frauenkirchenpfarrer verabschiedet. Behr dankte Feydt für seinen Dienst an dem prominentesten Gotteshaus der evangelischen Landeskirche.

Feydt war seit 2007 Pfarrer der Frauenkirche und zugleich Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche. Seine Hauptthemen sah er in der Friedensarbeit und in den Beziehungen zu Partnergemeinden wie der in Coventry.