Tausende Anhänger von Dynamo Dresden haben sich am Sonntag den Corona-Auflagen widersetzt und sich vor dem heimischen Stadion versammelt. Mit Böllern, Pyrotechnik und Fangesängen wollten sie ihrer Mannschaft am letzten Spieltag beistehen, an dem sich Fans und Mannschaft nicht nur von Sportgeschäftsführer Ralf Minge verabschieden mussten, sondern auch von Liga 2. Nach einem 2:2-Unentschieden gegen den VfL Osnabrück war der Abstieg der Schwarz-Gelben endgültig nicht mehr zu verhindern.



Wie die Polizei am Abend mitteilte, hat sie mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, sowohl wegen des Abbrennens von Pyrotechnik als auch Verstößen gegen die sächsische Corona-Schutz-Verordnung. Polizeioberrat Matthias Imhof teilte mit, die Polizei habe aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht vor Ort eingegriffen und von "Anwendung körperlicher Zwangsmaßnahmen" abgesehen.