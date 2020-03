Der Dresdner Veranstalter Rodney Aust warnt vor einem Kollaps in der Eventbranche. Wenn Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen auf unbestimmte Zeit verboten bleiben, drohe eine Pleitewelle. Auch das Aust-Familienunternehmen bedrohe das Verbot existenziell: "Wenn sich die Lage so verschärft, dass Open-Airs in der Jungen Garde, am Elbufer oder in Leipzig abgesagt werden, dann stehen wir das nicht durch."