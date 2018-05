Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach einem Mann, der in Dresden eine Seniorin getötet haben soll. Den Behördenangaben zufolge wurde die 75-Jährige am Sonnabendvormittag tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Kaditz gefunden. Nachbarn in der Waldemarstraße hatten die Polizei gerufen, weil sie Lärm aus der Wohnung gehört hatten. Die Leiche der Frau wies demnach Stichverletzungen auf.