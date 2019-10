Am Sächsischen Landtag, in der Staatskanzlei und mehreren Ministerien haben Polizei und Feuerwehr verdächtige Briefe sichergestellt.

Am Sächsischen Landtag, in der Staatskanzlei und mehreren Ministerien haben Polizei und Feuerwehr verdächtige Briefe sichergestellt. Bildrechte: Roland Halkasch

In mehreren sächsischen Ministerien und anderen politischen Einrichtungen in der Landeshauptstadt sind am Montag verdächtige Briefe aufgetaucht. Wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, rieselte aus den gleichartigen Postsendungen eine pulvrige Substanz, die laut Absender bei Berührung zu Gesundheitsschäden führe. Polizei, Feuerwehr und ein Arzt konnten eine konkrete Gefahr jedoch ausschließen. Dennoch wurde das Pulver vorschriftsgemäß sichergestellt und für eine Analyse in die Landesuntersuchungsanstalt gebracht. Das Ergebnis steht nach LKA-Angaben noch aus.