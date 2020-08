Die bei einem Bombenangriff im März 1945 zerstörte St.-Pauli-Kirche in der Neustadt wird als Theaterspielstätte genutzt. Der Kulturausschuss sucht ab Montag einen neuen Mieter - die jetzigen Betreiber ärgern sich über das Vorgehen. Bildrechte: dpa

Ein Dresdner Kulturverein wehrt sich mit einer Petition gegen den Rauswurf aus seiner Stammspielstätte. Konkret geht es um die St.-Pauli-Kirchenruine im Hechtviertel der Dresdner Neustadt. Die Kirchenruine wird seit 21 Jahren vom Theaterverein St. Pauli betrieben. Nun ist den Theatermachern von der städtischen Firma Stesad der Mietvertrag gekündigt worden. Dagegen will der Verein juristisch vorgehen, kündigt der Vereinsvorsitzende Jörg Berger an. "Wir haben einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der läuft 2024 aus. Man kann nicht einfach so zum Jahresende 2020 kündigen", erklärt er.

Am Montag, 31. August, wird das Betreiben der St.-Pauli-Kirchenruine von der Stadtverwaltung öffentlich neu ausgeschrieben. Damit hatte der Kulturausschuss des Stadtrates Ende 2019 die Verwaltung beauftragt. "Eine Entscheidung darüber wird bis spätestens 15. November 2020 erwartet", so die Stadtverwaltung. Sie hat dem Theaterverein auch schon mitgeteilt, dass "für die Bespielung der St. Pauli Ruine die institutionelle Förderung entfällt". Die rund 80 Vereinsmitglieder sehen ihren Theaterverein in seiner Existenz "massiv bedroht" und bitten um Hilfe in einer Online-Petition.

Ein Verein ist wie ein Pflanze, die sich mühsam über Jahre entwickelt. Man ignoriert uns und erkennt überhaupt nicht an, was wir seit 21 Jahren leisten. Jörg Berger Vereinsvorsitzender "TheateRuine St. Pauli e.V."

21 Jahre lang hat der Kulturverein mit anderen Kooperationspartnern die Kirchenruine im Hechtviertel erhalten, hunderte Veranstaltungen organisiert und selbst dutzende Theaterstücke aufgeführt. "Wir wollen eine Lösung mit der Stadt finden. Wir sind ja nicht aus Versehen der Verein in der Kirchenruine, sondern stehen für das Wohl und Wehe dieses Gebäudes", sagt der Vereinsvorsitzende Jörg Berger MDR SACHSEN. Er ärgert sich darüber, dass die Stadträte und Entscheider im Kulturausschuss, die Linke ausgenommen, bislang nicht direkt mit dem Verein gesprochen hätten.

Petition zeigt erste Wirkung

Durch die öffentliche Aufmerksamkeit der Online-Petition, die innerhalb von drei Tagen mehr als 1.130 Menschen unterschrieben haben, hätten sich jetzt doch vier Mitglieder des Kulturausschusses direkt beim Theaterverein gemeldet. "Ab 1. September wollen wir in individuellen Gesprächen mit den Lokalpolitikern nach Lösungen suchen." Der Theaterverein will danach überlegen, ob er sich an Ausschreibung beteiligt, deren Fristen Jörg Berger für "merkwürdig kurz" hält.

Auch die Kulturverwaltung sei offen für Gespräche mit dem Verein: "Öffentliche Diskussionen wären möglich. So hatte der Leiter des Amtes für Kultur und Denkmalschutz Dr. David Klein seine Teilnahme an einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung des Vereins für den 1.9. zugesagt", informierte die Stadt.

Zwei Neuinszenierungen pro Jahr und mehrere Stücke aus dem Repertoire bringen die Laienschauspieler des Theatervereins jedes Jahr auf die Bühne. Bildrechte: TheaterRuine St. Pauli e.V.

Wenn alle reden wollen, wo liegt das Problem?

2014 hatte die Stadt in einer Wirksamkeitsanalyse einer externen Jury festgestellt, "dass die St.-Pauli Ruine großes Potential besitzt, das auch in Anbetracht des akuten Raummangels freier Kulturinitiativen intensiver als bisher genutzt werden sollte". Damals wurde kritisiert, dass die "künstlerische Entwicklung des St. Pauli Theatervereins stagniert".

"Wir haben darauf reagiert und 2014 und 2018 mehrere Konzeptänderungen vorgelegt", sagt der Theatervereinschef Berger dazu. In diesem Jahr hatte man der Stadt vorgeschlagen, neue Partner ins Haus zu holen. "Darauf wurde bislang nicht reagiert", sagt Berger und ärgert sich, dass der Kulturausschuss die Studie von 2014 offenbar 2019 immer noch zur Begründung eines Betreiberwechsels herangezogen habe, "ohne unsere Bemühungen und Veränderungen der vergangenen Jahre auch nur zur Kenntnis zu nehmen".

Die 140 Veranstaltungen in der Sommerspielstätte erleben jährlich etwa 20.000 Zuschauer. Darunter sind etwa 60 Auftritte von Gästen und Raumvermietungen. Es finden Konzerte, thematische Veranstaltungen und Events statt. Priorität haben Bands, Künstler und Vereine aus dem Stadtgebiet sowie Kulturprojekte und Chöre. TheateRuine St. Pauli e.V.

Dazu erklärt die Stadt Dresden: "Das vom Verein vorgelegte Konzept wurde seit dem Jahr 2015 mit diesem ohne erkennbaren Erfolg diskutiert. Die in den Jahren 2015 bis 2018 mit dem Verein durchgeführten Beratungen mit dem Ziel der Umsetzung dieser Empfehlungen müssen als erfolglos angesehen werden."

Wunschmusik der Kulturverwaltung

MDR SACHSEN wollte von der Stadt wissen, welche Art Betreiber sie im Auge hat: "Seitens der Kulturverwaltung wird eine stärkere Einbindung der unmittelbaren Anwohner*innen aller Generationen und Milieus in variablen Formaten favorisiert. Das bedeutet z.B. unterschiedliche Theaterformen, z.B. andere Regisseur*innen, künstlerische Leiter*innen, Kulturpädagog*innen mit anderen Arbeitsweisen und Projekten, mehr Raum zu geben für ansässige Initiativen und Vereine, die lokalen Kreativwirtschaft, die Schulen und Kindertageseinrichtungen, aber z.B. auch Einbindung der Gastronomie und Geschäfte im Viertel. Gezielte Projekte zur Einbeziehung des Hechtviertels, dass in den letzten Jahren baulich sehr verdichtet wurde sowie konkret des Unteren und des Oberen Hechtviertels sind weitere Themen." Und: "Erwartet wird von den zukünftigen Mietern der St.-Pauli-Ruine eine inhaltliche wie wirtschaftliche Ausgewogenheit des Jahresprogramms."

Wer bringt die eierlegende Wollmilchsau?