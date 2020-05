Auf der Flucht vor der Polizei sind in Dresden ein Mann und eine Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die 33-jährige Frau und der 24 Jahre alte Mann am Samstagabend in Dresden mit dem Auto unterwegs, als sie der Polizei auffielen. Statt wie gefordert anzuhalten, drückte der Fahrer des Autos aufs Gas. Knapp fünf Kilometer entfernt kamen die beiden auf dem Kleinzschachwitzer Ufer von der Fahrbahn ab und fuhren gegen einen Laternenmast. Laut Polizei standen beide unter Drogeneinfluss. Sie gaben an, der jeweils andere habe am Steuer gesessen. Im Auto fanden die Ermittler noch geringe Mengen Drogen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.