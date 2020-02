Die A17 musste wegen des Unfalls an der Anschlussstelle Gorbitz gesperrt werden.

Auf der Autobahn 17 in Richtung Dresden hat es am Montagnachmittag eine Verfolgungsjagd gegeben. Wie die Bundespolizei MDR SACHSEN mitteilte, missachtete der Fahrer eines Peugeot zunächst die Haltesignale der Beamten. Statt anzuhalten, beschleunigte der Mann, floh vor der Polizei und touchierte ein anderes Auto. An der Anschlussstelle Gorbitz kam er von der Straße ab. Dabei drehte sich das Fahrzeug und blieb neben der Fahrbahn liegen.