Nach einer turbulenten Verbrecherjagd musste am Dienstagvormittag die A17 bei Dresden teilweise gesperrt werden. Gegen 9 Uhr sichteten Polizeibeamte einen zur Fahndung ausgeschriebenen BMW. Der Wagen war in Hamm in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden. Der Fahrer trat aufs Gas, um zu entkommen.

Die Polizei verfolgte den mutmaßlichen Autodieb. Am Ausgang des Coschützer Tunnels verlor der 30-jährige Pole die Kontrolle über den Wagen, kam ins Schlingern und prallte gegen eine Leitplanke. Er wurde leicht verletzt festgenommen. Wegen der notwendigen Unfallaufnahmen in Höhe des Anschlusses Südvorstadt in Richtung Prag wurde die Autobahn zeitweise gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich über zehn Kilometer bis auf die A4 zurück. In der Gegenrichtung lagen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn.