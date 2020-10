Die Geschichte des Schienenverkehrs präsentiert das Verkehrsmuseum Dresden in einer neuen Dauerausstellung. Die Schau unter dem Titel "Abfahrt" öffnet an diesem Freitag. Das Museum teilte mit, Besucher könnten eine Reise durch die Zeit ab dem Jahr 1830 unternehmen und erleben, wie der Verkehr auf der Schiene die Welt revolutionierte. Dabei reicht der Blick bis in die Gegenwart.