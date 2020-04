Die Eisenbahnabteilung im Verkehrsmuseum Dresden ist in die Jahre gekommen. Deshalb wird die Dauerausstellung zur Geschichte der Eisenbahn derzeit komplett umgestaltet. Museumschef Joachim Breuninger kündigte mehr interaktive Elemente an. So soll die Entstehung der deutschen Ferneisenbahn zwischen Dresden und Leipzig erlebbarer werden.



Der Nachbau der Lok "Saxonia", die den ersten Zug von Leipzig nach Dresden zog, bleibt im Museum. Neu dazu gesellen sich erhaltene Fragmente eines Originalwaggons aus dieser Zeit, die erstmals öffentlich gezeigt werden.