Die Entwicklung des Talent 3-Batteriebetriebszuges soll von anderen Mobilitätsprojekten des Unternehmens Bombardier profitieren. Seit 2014 sind Batteriestraßenbahnen in China in Betrieb. Aufgeladen werden die Straßenbahnen an speziellen Ladesäulen im Stadtgebiet von Najing. Außerdem können die Züge beim Bremsen Energie zurückgewinnen, die dann in den Akkus gespeichert wird.