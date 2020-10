Für ihr besonderes gesellschaftliches Engagement erhalten zehn Persönlichkeiten den sächsischen Verdienstorden - die höchste Auszeichnung Sachsens. Wegen der Corona-Bestimmungen erfolgt die Verleihung des Ordens an die vier Frauen und sechs Männer zwischen 61 und 91 Jahren geteilt in zwei Veranstaltungen am Freitag sowie Sonnabend in der Staatskanzlei in Dresden. Die Preisträger hätten sich an ganz verschiedenen Stellen in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht - und würden damit Zusammenhalt schaffen, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer.