Dresden hat ein neues Stollenmädchen: Veronika Weber, eine passionierte Cellistin, übernimmt in der bevorstehenden Weihnachtssaison das Amt. Am Freitag stellte der Schutzverband Dresdner Stollen die neue Repräsentantin des Weihnachtsgebäcks vor. "Ab sofort geht die 23-Jährige auf Stollenmission, trägt die jahrhundertealte Geschichte des Gebäcks und seines Handwerks in alle Welt und wirbt für den einzigartigen Geschmack des echten Striezels."