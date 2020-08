Die Polizei hat nach eigenen Angaben bei verschiedenen Demonstrationen am Montagabend in Dresden mehrfach eingreifen müssen. So wurden bei Rangeleien von Pegida-Anhängern und Gegendemonstranten die beteiligten Personen getrennt. Es wurden ferner Versuche unterbunden, die Pegida-Demonstration zu blockieren. Die Polizei nahm neun Strafanzeigen auf, wegen des Verdachts der Volksverhetzung, wegen Sachbeschädigung und Bedrohung.



Gegen zwei Menschen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Eine Person hatte einen Gegendemonstranten mit einem Regenschirm geschlagen, die andere Person eine Bierdose auf einen Pegida-Teilnehmer geworfen. Ein 73-Jähriger hat im Rahmen der Pegida-Versammlung unter dem Motto "Gemeinsam für Bürgerrechte" ein Plakat mit einem dünn durchgestrichenen Hakenkreuz gezeigt. "Die Strafbarkeit des Plakates wird geprüft", erklärte die Polizei. Insgesamt waren 300 Beamte im Einsatz.