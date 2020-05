Unwetter haben im vergangenen Jahr in Sachsen Versicherungsschäden in Höhe von etwa 109 Millionen Euro verursacht. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag mit. Weitere zehn Millionen Euro hätten die Versicherer für sogenannte Naturgefahren wie Starkregen geleistet. Gerade das Sturmtief "Eberhard" im März 2019 habe große Verwüstungen verursacht, hieß es vom GDV.