Die Landeshauptstadt Dresden muss einen Beitrag auf dem Facebook-Account ihres Oberbürgermeisters Dirk Hilbert (FDP) vorläufig löschen. Das Verwaltungsgericht Dresden erließ am Freitag auf Antrag der AfD eine entsprechende einstweilige Anordnung (AZ: 7L751/19). In dem Beitrag war Hilbert mit den Worten "Die AfD ist ein schädliches Element für Dresden" zitiert worden. Das Zitat ist die Überschrift eines in dem Facebook-Eintrag verlinkten Interviews, das der FDP-Politiker der "Sächsischen Zeitung" gegeben hatte.