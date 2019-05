Dresdner Schriftsteller Volker Braun wird 80

Für alle, die in der DDR aufgewachsen sind, ist natürlich einfach dieses Training des aufrechten Gangs ein geflügeltes Wort für die Zeit bis 1989 gewesen. Wann haben Sie lieber geschrieben, sich vielleicht sogar lieber eingemischt, zu DDR-Zeiten oder heute?

Naja, man schreibt ja nicht aus einem politischen Impuls. Das muss schon etwas sein, was die eigene Existenz betrifft. Etwas, was große Lust oder großen Schmerz bedeutet. Aber es gab einen Moment in der Biografie, wo man sich entscheiden musste: Bleibt man in dem Land oder geht man? Und wenn man bleibt, dann muss man das Schreiben radikalisieren. Und das war Ende der siebziger Jahre. Jedes Jahr entstand dann so ein Buch, was tatsächlich der Gesellschaft zu nahe trat, dass das Stück Dmitri nach dem Demetrius, mit der Frage nach dem Mandat der Macht. Was ist das eigentlich, Herrschaft? Und dann da komisch, philosophische Romane, der Hinze-Kunze-Roman, und schon die "Übergangsgesellschaft".

Also es war so eine produktive Phase, in eigentlich einer ernsten Situation. Das war die Herausforderung der Verhältnisse selbst, die man dann zu dem Zeitpunkt dann glaubte, in gewisser Weise durchschaut zu haben. Man konnte sie begreifen, indem man die Komik der Verhältnisse wahrnahm, diese vor meiner kaschierten Unterdrückung. Doch auch im Sozialismus einer Gesellschaft, die sich so nennt oder das auf die Fahnen schreibt, dass es doch auch wie in allen alten Zeiten ein Herr-, Knechtverhältnis ist: Die Führenden und die Geführten. Wenn man das einmal begreift, als eine alte komische Struktur, kann man plötzlich ganz gelassen einen ernsten Text machen.

Wie verhält sich das für Sie als Autor? Sind Sie lieber jemand, der den Rückblick bevorzugt, den Draufblick, damit meine ich den gegenwärtigen, oder den Ausblick?

Natürlich muss ich sagen: den Draufblick. Das Poetische ist das Konkrete. Das ist ja ein Gewerk, ein Handwerk. Das Handwerk arbeitet mit einem Material und das muss betrachtet sein. Aber zu dem großen Feld, was Literatur beschreibt, ist auch das Gewesene und das Kommende, das Mögliche. Und was kommt. Aber das wohnt und rumort auch in dem Heutigen. Es bleibt immer eine Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Widersprüchen. Man kann eine Zeit nur an ihren Widersprüchen überhaupt fassen.

Sie sagen von sich, Sie sind nur im Text frei und auf der anderen Seite, Kunst ist eine Gegenwirklichkeit. Wie wichtig ist aber die Wirklichkeit, um überhaupt diese Gegenwirklichkeit schaffen zu können?

Naja, sie ist ja das Bild, was wir vor uns sehen und wir tragen möglicherweise ein anderes Bild in uns, in dem unsere Ansprüche vorhanden sind. Und auch das eigentlich wird erlebt wiederum, in einer bestimmten Zeit, nämlich Ende der Achtziger, als auf den Theatern eben eine Gegenrealität erlebt wurde. Selbst wenn Wilhelm Tell aufführte, diese alten Schiller'schen Sätze, die sonst ganz normal funktionieren: "Wir haben es aufgebaut, wir können es niederreißen".

Also all diese Schiller'schen Sätze, die plötzlich ganz akut wurden und geradezu Beifallsstürmen führten, die das zu einem ganz scharfen, aktuellen politischen Stück machten. Da hatte das Theater wirklich eine große Stunde, in dem seine Fähigkeit, sich Gegenwelten zu denken, ein anderes Leben. Und das Theater kann es erzeugen, in dem Publikum, was gemeinsam etwas nicht vorhandenes, aber geradezu herbei gesehntes, undenkbares genießt. Und diese Lust, dieses gemeinsame Erlebens von etwas anderem, von dem man giert, das machte damals die Kraft des DDR Theaters aus.

Herr Braun, weil Sie gerade das angesprochen haben: Ist das ein Traum, ist das eine Illusion oder ist das womöglich auch eine Vision, dass irgendwann mal die Menschheit nicht mehr von Habgier, sondern von Gebegier, wie Sie es nennen, geprägt ist?

Also ich wäre ein Dummkopf, wenn ich nicht meinen würde, dass das im Menschenmöglichen liegt. Das heißt ja nichts anderes, als dass man sich wirklich andere Verhältnisse vorstellen kann. Jetzt wenn der Kühnert als Jung-SPD-Mensch spricht, dass man Wohnraum nur sofern besitzen sollte, wie man ihn bewohnt und nicht damit seinen Lebensunterhalt mit der Spekulation und dem Mietwucher verdienten, das wird ihm um die Ohren gehauen. Und wenn sich die SPD vehement gegen solche Vorstellungen wendet, dass es auch eine gerechte und annehmbare Welt gibt, ja, dann verschwindet sie aus der Geschichte. Ja, das ist eine Stunde der Wahrheit.

Und da gibt es ja auf allen Feldern unterdessen die Erkenntnis, dass es so nicht weiter geht, dass die Schüler und Schülerinnern auf die Straße treten und sagen: Was ihr da macht, denkt nicht an uns, an die Zukunft, mit dem Klimaproblem und so weiter. Das ist erstmal ein guter Fakt. Das wird die Welt vielleicht nicht ändern, aber es hat etwas Ermutigendes in sich. Und es ist auch denkbar, dass eine Generation mit unseren halbherzigen politischen Entschlüssen, mit unserem beschränkten Denken Schluss macht und sagt: "Wir sind eine andere Generation, wir wollen eine andere Welt."

Das Interview führte Andreas Berger.

