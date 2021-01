Volkswagen beginnt ab diesem Freitag (29.01.) in Dresden mit der Produktion des vollelektrischen VW ID.3. Wie der Standortleiter Danny Auerswald mitteilte, werden zunächst 35 Fahrzeuge pro Tag in der Gläsernen Manufaktur produziert. Die Produktion des ID.3 trägt nach Angaben des Standortleiters dazu bei, die 400 Arbeitsplätze in der Gläsernen Manufaktur in Dresden zu sichern.

Im Mai 2020 erweiterte VW sein Presswerk in Zwickau. So sind laut Unternehmen fünf neue Pressköpfe gekauft worden, um nahezu alle Karosserieteile für seine Elektroautos selbst fertigen zu können. Auch die lackierten Karosserieteile für die Produktion des ID.3 in Dresden werden laut Danny Auerswald aus dem Zwickauer Werk geliefert. In der Gläsernen Manufaktur erfolge dann die Endmontage. Das habe sich beim e-Golf bewährt. So könnten die neuen Fertigungsverfahren und -anlagen überprüft und gegebenenfalls verbessert werden, so Auerswald.