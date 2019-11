Wie gegen Aachen konnten am Mittwoch die DSC-Spielerinnen auch in Münster jubeln.

Wie gegen Aachen konnten am Mittwoch die DSC-Spielerinnen auch in Münster jubeln. Bildrechte: imago images/Hentschel

Nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale haben die Volleyball-Frauen des Dresdner SC auch in der Bundesliga den nächsten Sieg gefeiert. Sie konnten damit ihren Aufwärtstrend bestätigen. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Mittwoch vor 1.463 Zuschauern beim USC Münster mit 3:0 durch (25:18, 25:17, 25:22). Die Dresdnerinnen starteten konzentriert in dieses Spiel und setzten den USC unter Druck.