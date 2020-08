Der Mond ist ein sehr schönes Beobachtungsobjekt. Es macht auch schon mit einem kleinen Fernrohr viel Spaß, ein bisschen auf dem Mond spazieren zu gehen. An erster Stelle sehen wir die Einschlagskrater. In aller Regel haben die auch einen Zentralberg, der in der Mitte herausragt. Das kommt daher, weil das Material bei einem Einschlag eines Asteroiden wieder ein Stückchen zurückfedert. Dann haben wir natürlich Gebirge. Diese Gebirge auf dem Mond haben alle Namen von irdischen Gebirgen. Das Alpental, das ist ganz berühmt, das ist 130 Kilometer lang. Wir haben die Mare, das sind riesengroße Lavadecken. Das sind diese dunklen Stellen, die jetzt gerade bei Vollmond gut zu sehen sind, auch mit bloßem Auge.