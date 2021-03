Dresdens Großvermieter Vonovia hat kein Preisverzeichnis für seine Hausmeisterleistungen. In einem Verfahren vor dem Dresdner Amtsgericht mussten die Anwälte des Wohnungskonzerns einräumen: "Es gibt keinen Dienstleistungsvertrag, in dem die Vergütungsvereinbarung mit einzelnen Preisen für einzelne Leistungen enthalten ist."

René Tannhäuser Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch der Dresdner Mieter René Tannhäuser kann das bestätigen: "Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren nicht geändert. Nach wie vor gibt es keine prüfbaren Rechnungen", sagt der 53-Jährige, der dem Netzwerk "Vonovia-Mieter Dresden" angehört. Gemeinsam mit Vonovia-Mietern aus ganz Deutschland hat er sich jetzt in einem Offenen Brief an Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch gewandt, um Transparenz bei den Betriebs- und Modernisierungskosten einzufordern.