In Dresden haben am Mittwochabend die Schneetransport zum Elbufer begonnen. Dort beginnt am Donnerstag der Fis-Ski-Weltcup. Da es aber viel zu warm für Naturschnee ist, wurden in einer Halle am Dresdner Flughafen rund 4.000 Kubikmeter Kunstschnee erzeugt. 15 Lkw pendeln zwischen dem Airport in Klotzsche und der Innenstadt, um ihn auf die Elbwiesen vor dem Finanzministerium zu bringen. Dort wird er am Donnerstag mit Pistenraupen zu einer rund 650 Meter langen Loipe ausgebreitet. Die Sprintwettbewerbe der Langläufer beginnen am Freitag. Dabei wird es erstmals in Dresden auch einen paralympischen Wettkampf geben.