Die Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) berät am heutigen Freitag unter anderem über die künftige Preisentwicklung. Die Vorzeichen deuten für 2020 auf steigende Ticketpreise nach zweijähriger Pause hin. Wie in der Vergangenheit bereits üblich, werden Anhebungen mit steigenden Lohn- und Energiekosten begründet.

Unter dessen wurde am Donnerstagabend im Dresdner Stadtrat keine Grundsatzentscheidung zur geplanten Erhöhung der Ticketpreise für Pendler getroffen. Mit 35 Ja- zu 35-Nein Stimmen wurde der Vorschlag von Oberbürgermeister Dirk Hilbert, zum Beispiel die Monatskarten nicht zu verteuern, abgelehnt. Hilbert hatte vorgeschlagen, die Ticketpreise für Monats- oder Vielfahrerkarten nicht wie geplant zum Herbst nächsten Jahres anzupassen. Nur die Einzeltickets sollten um rund vier Prozent steigen. Dadurch würden den Dresdner Verkehrsbetrieben aber rund 1,8 Millionen Euro im Jahr an Einnahmen entgehen. Zum Ausgleich wollte der Rathauschef die Parkgebühren in der Innenstadt erhöhen.



Laut CDU-Fraktion würde die Anpassung vor allem Handwerker und Pflegekräfte treffen, die besonders häufig in der Innenstadt parken müssten. Da keine Fraktion einen Gegenvorschlag zur Finanzierung unterbreiten konnte, blieb Hilberts Vorstoß ergebnislos.