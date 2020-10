Im November beginnt der letzte Ausbildungsjahrgang der sächsischen Wachpolizei. Für die 129 Teilnehmenden startet die letzte Ausbildungsrunde mit einem Festakt am Freitag. In den vergangenen Jahren haben nach Angaben des Innenministeriums 971 Frauen und Männer die Ausbildung erfolgreich beendet.

Wachpolizisten helfen in den Polizeidienststellen beim Schutz von Flüchtlingsunterkünften sowie jüdischer und muslimischer Einrichtungen, sichern Festnahmen und Gefangenentransporte mit ab und bewachen Wohnorte gefährdeter Personen. Außerdem besteht nach mindestens einem Jahr Dienstzeit die Möglichkeit, eine verkürzte Polizeiausbildung zu beginnen. 342 der Hilfskräfte hätten diese Chance genutzt, so das Ministerium.

Wachpolizisten hätten in der Zeit personeller Not dazu beigetragen, dass die Polizei ihren Aufgaben in hoher Qualität gerecht werden konnte, sagte eine Ministeriumssprecherin. In der Regel hatten sie bereits einen Berufsabschluss, als Altenpflegerin, Friseur, Köchin, Pferdewirt, Lackiererin, Straßenbauer oder Zahntechnikerin.