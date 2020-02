Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens kommt in diesen Minuten zu einer Sondersitzung zusammen. Geplant ist die Wahl eines neuen Bischofs oder einer neuen Bischöfin am Sonnabend. Die Sondertagung hat in Dresden mit der Vorstellung der drei Kandidierenden Ulrike Weyer, Tobias Bilz und Andreas Beuchel begonnen. Der erste Wahlgang ist für Sonnabendmorgen vorgesehen. Am 25. April soll der neue geistliche Leiter oder die geistliche Leiterin ins Amt eingeführt werden.