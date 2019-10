Sachsens Wald ist sterbenskrank. Die Stürme und Dürren der letzten Jahre sowie der Borkenkäferbefall haben großen Schaden angerichtet. Betroffen ist auch Albrecht von Schönberg aus aus Reinsberg in der Nähe von Freiberg. Mehr als 60 Prozent seines Waldes wurden vernichtet. "Wir verlieren in einem Jahr einen Wald- und Forstbestand, den wir auf einer Zeitachse von 20 Jahren genutzt hätten. Und das ist das eigentlich dramatische daran, dass wir einen irrsinnig hohen wirtschaftlichen Schaden hinnehmen müssen", sagte Albrecht von Schönberg.

Ein Problem, das landesweit die Waldeigentümer betrifft. Egal ob der Wald Privatleuten, Kommmunen oder dem Freistaat gehört. Das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft und der staatliche Forstbetrieb "Sachsenforst" wollen den erforderlichen Waldumbau nun gemeinsam angehen. Wie das am besten gelingen kann war das Hauptthema auf der Sachsenwald-Konferenz am Freitag in Dresden. "Die Entscheidung, wie ein Waldbesitzer seinen Wald bewirtschaftet, ist im Wesentlichen ihm selbst überlassen. Sachsenwald berät die Waldbesitzer auch in der Frage des Aufbaus neuer Waldbestände. Im Übrigen hat auch da die Förderung nach unserer Richtlinie Wald- und Forstwirtschaft eine gewisse Lenkungswirkung", sagte Landesforstpräsident Utz Hempfling.