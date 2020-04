In Radebeul ist es am frühen Mittwochabend zu einem Brand gekommen. In einem Waldstück oberhalb der Weinhänge im Stadtteil Oberlößnitz brannte es auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr auf Anfrage von MDR SACHSEN sagte. Einsatzkräfte aus Radebeul und Moritzburg waren rund drei Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Über eine mögliche Brandursache konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.



Im Norden des Landkreises Meißen gilt aktuell die Waldbrandgefahrenstufe 5, im Süden - wozu auch Radebeul gehört, gilt die Stufe 4.