Seit April wächst im Dresdner Waldpark eine Schlange mit bunten Steinen. Wie an und in vielen anderen Orten haben Unbekannte dazu aufgerufen, in der Corona-Zeit künstlerisch aktiv zu werden. Die sogenannten Schmunzelsteine sollen die Spaziergänger zum Lächeln bringen. Doch im Waldpark Dresden nun ist Schluss: Die Schlange kann nicht weiter wachsen und muss sogar komplett beseitigt werden. Grund dafür sind Grünflächenarbeiten im Stadtwald.

Bildrechte: Tino Plunert