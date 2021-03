Die IG Metall hat für Montag zu Warnstreiks in mehreren Unternehmen in Sachsen und Brandenburg aufgerufen. Die Gewerkschaft will damit ihren Forderungen nach einer deutlichen Lohnerhöhung in der aktuellen Tarifauseinandersetzung Nachdruck verleihen. Gestreikt werden soll in Sachsen am Montag in der Handtmann-Leichtmetallgießerei in Annaberg-Buchholz.