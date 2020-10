Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen (GEW) hat für den Freitag erneute Warnstreiks in Dresden angekündigt. Man habe die Beschäftigten des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Dresden ganztägig zum Ausstand aufgerufen, so die GEW. Es ist bereits der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Schon am vergangenen Mittwoch hatten die Beschäftigten der kommunalen Horte und Kindergärten in Dresden die Arbeit niedergelegt.