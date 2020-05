Zum eigenen Schutz sollten bekannte oder sichtbare Nistplätze gemieden werden. Wie die Stadt mitteilt, greifen Krähen oft nur einzelne Personen an. Die Tiere attackieren dabei immer den höchsten Punkt, beim Menschen also in der Regel den Kopf. Empfohlen werde deshalb, im Falle eines Angriffs einen Arm zu heben, um das Tier vom Kopf wegzulenken. Auch eine Kopfbedeckung könne schützen. Eine besondere Provokation für Kräheneltern könnten die Farbe Rot sowie schnelles Laufen, wie etwa beim Joggen, sein. Den Angaben zufolge gab es zuletzt zwei Angriffe von Krähen auf der Hauptstraße am Goldenen Reiter in Dresden.