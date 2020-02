Im Autobahntunnel Dölzschen auf der A17 kommt es in der Nacht zum Dienstag zu Verkehrsbehinderungen. Nach Auskunft des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr werden ab 19 Uhr in der Tunnelröhre in Richtung Prag Wartungsarbeiten durchgeführt. Demnach müssen die optische Leiteinrichtungen instandgesetzt werden. Ein Sattelzug hatte die Sicherheitsanlagen im Oktober bei der Durchfahrt beschädigt.