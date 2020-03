Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen rund um den Tunnel an der Waldschlößchenbrücke in Dresden einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden die sicherheitstechnischen Anlagen, wie beispielsweise die Brandmeldeanlage, die Notrufeinrichtungen und die Verkehrssteuerung gewartet. Außerdem sollen Reinigungsarbeiten an der Tunnelbeleuchtung, an der Entwässerungsanlage, den Tunnelwänden und an den Notgehwegen ausgeführt werden. Die Arbeiten beginnen am Montag und sollen am Sonnabend abgeschlossen sein.