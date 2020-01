Am Mittwochmorgen gegen 3:40 Uhr haben ein Wasserrohrbruch und frostige Temperaturen die Warthaer Straße in eine Rutschbahn verwandelt. Eine Trinkwasserleitung war nach Reporterangaben in Höhe der Wilhelm-Raabe-Straße geborsten. Ein Techniker stellte die defekte Leitung ab. Ein geparkter Kleintransporter war im Bereich der Havariestelle in den Erdboden eingesackt, konnte später geborgen werden. Der Winterdienst streute die Fahrbahn. Die Straßenbahn kann wieder fahren. Die Dresdner Verkehrsbetriebe hatten zuvor die Stabilität des Schienenstrangs auf der betroffenen Fahrbahn mit einer leeren "Testfahrt" überprüft.