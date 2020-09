Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, tritt der gebürtige Dresdner Jürgen Wehlend die Stelle ab dem 1. Januar 2021 an. Der 54-Jährige, der vom Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück in die sächsische Landeshauptstadt wechselt, erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 31. Dezember 2023. Wehlend wird damit Nachfolger von Michael Born, der vor drei Wochen beurlaubt wurde.