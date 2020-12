Frauenkirchen-Pfarrerin Angelika Behnke sagt, man habe sich entschieden, keine Gemeinde in der Kirche zu haben, sondern die Menschen an den Bildschirmen einzuladen. Um musikalische Vielfalt zu ermöglichen, habe man einige Beiträge aufgezeichnet, sodass sich hier nicht so viele Menschen im Kirchenraum gleichzeitig aufhalten müssen und die Gesundheit möglicherweise gefährden.