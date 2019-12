"Nach der Sendung haben wir uns mit dem MDR in Verbindung gesetzt und nun sind wir hier in Dresden", erzählt Andreas Michalk (rechts).

"Nach der Sendung haben wir uns mit dem MDR in Verbindung gesetzt und nun sind wir hier in Dresden", erzählt Andreas Michalk (rechts). Bildrechte: Tino Plunert

Happy End vor Weihnachten: Nach einem Bericht von MDR um 2 über den Diebstahl des Spezial-Dreirads von Andreas Melcher in Dresden hat ein Zuschauer dem Betroffenen ein neues Rad geschenkt. Unbekannte hatten das besondere Fahrrad Mitte Dezember aus einer Garage gestohlen. Melcher ist seit einer Hirn-OP schwerbehindert und auf das auf ein eingestellte Dreirad angewiesen. Viele Zuschauer zeigten Anteilnahme und auch in den Kommentar-Spalten bei Facebook zeigten sich viele entsetzt und wollten helfen. Konkrete Hilfe bekam Melcher kurz vor Weihnachten nun aus Borna.

Wir hatten noch so ein ähnliches Dreirad im Garten. Mein Vater ist über 80 Jahre und hatte es immer genommen, jetzt hat er eins mit Motor und braucht es nicht mehr. Was ein Hirntumor ist, kenne ich aus dem Bekanntenkreis, eine Freundin aus dem Sportverein hatte die gleiche Diagnose.

Andreas Melcher kann sein Glück über das geschenkte Rad kaum fassen. Für ihn ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Er müsse sich zwar noch an das neue Dreirad gewöhnen, "aber das wird nicht lange dauern". Nun könne er wieder zum Arbeiten in die Dresdner Tafel fahren.