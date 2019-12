Bei den Dresdner Weihnachtsmann-Vermittlern hat in diesem Jahr die Nachfrage nach dem Mann in Rot das Angebot deutlich überwogen. So hat die studentische Arbeitsvermittlung (Stav) zunehmend Probleme, Weihnachtsmänner zu finden. Für die kommenden Festtage konnten nicht alle Wünsche von Familien berücksichtigt werden, sagte Stav-Mitarbeiterin Luzia Franke: "Insgesamt wurden 60 Engel und Weihnachtsmänner vermittelt, die an den Feiertagen 380 Familien besuchen werden. Über hundert Familien erhielten eine Absage." Dabei mangle es nicht an den Kostümen, vielmehr seien viele Studenten selbst Heiligabend nicht an ihrem Studienort, sondern besuchten ihre Familien.