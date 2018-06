Ein Jahr lang haben Filmemacher sächsische Winzer bei ihrer Arbeit begleitet. Bildrechte: Sächsische Staatskanzlei

Lediglich um die 20 der mehr als 70 sächsischen Weinbaubetriebe im Haupt- und Nebenerwerb gehören dem regionalen Branchenverband an. Der Weinbauverband hat deshalb pro Jahr nur ein Budget von 33.000 Euro zur Verfügung, von denen unter anderem die einzige Mitarbeiterin bezahlt werden muss. Da kommt Unterstützung von der Sächsischen Staatskanzlei gerade Recht: Die hat einen Imagefilm über Winzer und Weinbau in Sachsen finanziert. 40.000 Euro kostet der Streifen, weitere 150.000 Euro eine begleitende Werbekampagne. "Des Winzers Schwur" läuft unter dem Dach der Kampagne "So geht Sächsisch". Offiziell wurde der Film am Donnerstag vorgestellt, tatsächlich liefen große Teile davon schon auf der weltgrößten Weinfachmesse Pro-Wein im März in Düsseldorf.



Der Weinbauverband bemüht sich unterdessen um neue Mitglieder. So wird den Angaben zufolge der Kontakt zum größten sächsischen Weinproduzenten, der Winzergenossenschaft Meißen, wieder aufgenommen. Die Genossenschaft war im Zuge des sogenannten Weinskandals aus dem Verband ausgetreten. Lange Zeit fand keinerlei Kommunikation zwischen Genossenschaft und Verband statt. Nun sollen die Winzergenossen für einen Wiedereintritt gewonnen werden. Türöffner könnten eben jene Kleinwinzer sein, denen sich der Weinbauverband wieder mehr widmen will. Diese Hobbywinzer liefern ihre Trauben an die Genossenschaft.