Sachsens Winzer trotzen Dürre und Hitze - Erntemenge 2019 steigt erneut

Sachsens Winzer haben im vergangenen Jahr eine ähnlich gute Ernte eingefahren wie 2018. Wie das zuständige Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) auf Anfrage mitteilte, wurden 25.609 Hektoliter Wein (2018: 25.519 Hektoliter) geerntet, gepresst und vergoren. Abermals machten Hitze und Trockenheit den Rebstöcken und den Winzern im vorigen Sommer zu schaffen. Dennoch gelang in Sachsens Weinbergen die vierte überdurchschnittliche Ernte in Folge. Das liegt auch an der wachsenden Rebfläche. In Sachsen standen voriges Jahr 500 Hektar im Ertrag, sechs Hektar mehr als 2018. Elf weitere Hektar Rebfläche in Sachsen werden aktuell umstrukturiert oder sind Junganlagen, von denen noch nicht geerntet werden kann. Die Fläche wächst weiter. So wurden voriges Jahr neue Pflanzgenehmigungen für 1,5 Hektar erteilt.