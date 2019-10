Das Deutsche Weininstitut (DWI) erwartet in diesem Jahr für Sachsen eine überdurchschnittlich gute Weinernte bezogen auf die Menge. In einer am Freitag veröffentlichten Prognose geht das DWI von etwa 2,7 Millionen Litern Wein aus. Das entspräche einem Plus im Vergleich zum Zehn-Jahres-Durchschnitt (2009 bis 2018) von satten 30 Prozent. In den meisten anderen Anbaugebieten wird derselben Prognose zufolge hingegen ein geringerer Durchschnittsertrag erwartet. Als Gründe für bundesweite Ertragseinbußen nennt das DWI den zweiten trockenen Sommer in Folge, Sonnenbrand von Trauben sowie regional Hagelschäden.

An diesem Wochenende wird die Weinfestsaison im Elbtal mit einem Churfürstlichen Weinbergsfest an der Hoflößnitz in Radebeul sowie mit dem Federweißerfest im Weingut Matyas in Coswig beendet. In den Weinbergen liegen die meisten Winzer in den letzten Zügen der Traubenernte für den Jahrgang 2019. Anhaltender Regen könnte zu Fäulnis führen, weshalb vermutlich auch am Wochenende Trauben gelesen werden.