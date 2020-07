Bildrechte: imago images / Marc Schüler

Die Stadt Radebeul hat ihre Pläne für das diesjährige Herbst- und Weinfest nochmals umgekrempelt. Wegen der Corona-Krise sollte das Fest 2020 überwiegend in den Weinbergen und Weingütern der Lößnitz stattfinden. Aus dem Kulturamt der Stadt hieß es nun auf Anfrage von MDR SACHSEN, dies sei aus organisatorischen Gründen doch so nicht umsetzbar. Deshalb soll nun in der ganzen Stadt gefeiert werden.

Fest in Stadtteilen und auf Weingütern

So ist für den Bereich des Dorfangers von Altkötzschenbroda ein kleines Weindorf mit vielen Sitzplätzen und kleinen Bühnen geplant. In Radebeul-Ost würden insbesondere der Bereich am Kulturbahnhof und die Hauptstraße bespielt, hieß es. Denkbar ist nach Angaben aus dem Kulturamt dort auch das kleine Theaterkarussell, das Weinfestbesucher sonst aus Altkötzschenbroda kennen. Ferner streben die Organisatoren an, dass auch die Weingüter ihre Höfe öffnen und zusätzlich einen Ausschank in Altkötzschenbroda betreiben. Allerdings fällt das Fest auch in die Lesezeit, wo die Winzer von früh bis spät in Weinberg und Keller mit Ernten, Traubenannahme und Abpressen beschäftigt sind.

Dieses Jahr Eintritt frei