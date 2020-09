Die Corona-Pandemie macht die Veranstaltern der Weinfeste in Radebeul und Meißen in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung. Strenge Hygieneauflagen lassen weinseeliges Feiern dicht an dich nicht zu. Trotzdem sollen die traditionellen Weinfeste nicht ganz aus fallen und so wird vom heutigen Freitag bis Sonntag mit neuen Konzepten gefeiert.

Radebeul hatte im Juli noch ein ähnliches Konzept mit Kultur und Wein direkt bei den Winzern in der Lößnitz als Alternative zum herkömmlichen Herbst- und Weinfest in Altkötzschenbroda geplant. Allerdings hat das Kulturamt der Stadt nochmals komplett umgeplant: Nun wird unter dem Motto "Weinherbst" in Radebeul an verschiedenen Stellen in der Stadt gefeiert. In Radebeul-West und Radebeul-Ost können die Besucher über Weinboulevards flanieren, in Weingärten entspannen oder an der Elbwiese musikalischen Klängen lauschen. Straßentheateraufführungen wird es auch geben. Die Künstler spielen dieses Mal in ihren Hut, denn Eintritt kostet das über die Stadt verteilte Fest nicht. An einzelnen Aufführungsorten wird es laut Stadt Zugangsbeschränkungen geben.



Wie aus Radebeul zu erfahren war, sind die Hotels und Pensionen ausgebucht. Allerdings mieten sich Stammgäste meist schon ein Jahr zuvor zum Termin des Herbst- und Weinfestes ein.