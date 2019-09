In Radebeul lockt wieder das Internationale Wandertheaterfestival an den historischen Dorfanger nach Altkötzschenbroda. 17 Theatergruppen und Solisten zeigen ihre Inszenierungen. Zudem laden Musiker mit schwungvollen Rhythmen zum Feiern und Tanzen ein. Die Höfe in Kötzschenbroda öffnen ihre Türen. Neben Winzern bewirten auch die Anwohner die Gäste. Höhepunkt des Festwochenendes ist das sogenannte Finale Grande am Sonntagabend, bei dem ein hölzernes Skulpturen-Labyrinth am Ufer der Elbe in Flammen aufgeht. Am Wochenende wird in Radebeul Eintritt zum Fest verlangt, in Meißen nicht.