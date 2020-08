Neue Angaben auf Weinflaschen und Beschränkungen für das Anpflanzen neuer Weinreben sollen die Geschäfte der deutschen Winzer verbessern und Weinliebhabern mehr Orientierung bieten. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein neues Weingesetz auf den Weg gebracht. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagte, Kern sei eine stärkere Herkunfts-Profilierung deutscher Weine. Klöckner verwies darauf, dass es beispielsweise verbreitet sei, einen Rioja oder Bordeaux zu bestellen - also einen Wein nach dessen Anbaugebiet und erst zweitrangig nach der Rebsorte. Bei deutschen Weinen ist das bisher wenig verbreitet. Statt dessen werde beispielsweise ein Riesling bestellt, der jedoch je nach Herkunft völlig unterschiedlich schmecken könne, nennt die Ministerin ein Beispiel. Deshalb sehe das neue Weingesetz eine "Herkunfts-Pyramide" vor, die Verbrauchern mehr Orientierung geben soll - angefangen beim Herkunftsland über die Weinregion und den Ort bis zur genauen Lage, also dem Weinberg. Das solle dem Grundsatz folgen: "Je kleiner die Herkunft, desto höher die Anforderung und damit die Qualität", erklärte die CDU-Politikerin. Davon würde auch er vergleichsweise überregional wenig bekannte Sachsenwein profitieren.

Deutsche Weine verlieren trotz guten Rufs international und national Marktanteile. Das soll mit verbessertem Marketing geändert werden, so die Ministerin, die selbst aus einem Weingut stammt und das Amt zweier Weinköniginnen bekleidete. Sie versprach hierfür mehr Gelder von Bund und der EU.



Neuanpflanzungen von Weinreben sollen mit dem geänderten Weingesetz und einer zugehörigen Verordnung auf 0,3 Prozent begrenzt werden. Damit wird einer Überproduktion vorgebeugt. In Sachsen kommen die Änderungen generell gut an. Kellermeister Hendrik Weber vom Weingut Matyas in Coswig hält es für sinnvoll, die Herkunft mehr in den Vordergrund zu stellen. Nächste Woche beginnen erste Weinbauern mit der Weinlese in Sachsen für den Jahrgang 2020, wie das Staatsweingut Schloss Wackerbarth am Mittwoch mitteilte.