In Sachsens Weinbergen läuft die Weinernte auf vollen Touren. Seit reichlich einem Monat sind die Winzer im Einsatz. Einer von ihnen ist der Radebeuler Weingutbesitzer Karl-Friedrich Aust. Nach eigenen Angaben hat er bisher rund ein Drittel der Trauben geerntet. Mit Vorhersagen zu Qualität und Ernte-Menge ist er jedoch noch vorsichtig:

"Man kennt die Karten der Natur nicht. Es kann noch hageln. Es kann noch alles kommen", sagt Karl-Friedrich Aust und fügt an: "Deshalb sind wir Winzer verschwiegen. Erst wenn der Most im Tank ist, reden wir über die Menge." 40-tausend Flaschen Wein werden es schätzungeweise auch diesmal wohl werden. Traminer, Weißburgunder, Riesling, Spätburgunder. Doch zuvor werden die Trauben zu einer duftenden Maische verarbeitet, bevor sie dann später in Eichenfässer gefüllt wird.