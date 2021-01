Im Zusammenhang mit der rechtsextremen "Gruppe Freital" müssen sich weitere Unterstützer vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts (OLG) verantworten. Der Prozess gegen zwei Männer und eine Frau beginnt am Dienstag in dem für Terrorverfahren genutzten speziellen Gerichtsgebäude am Dresdner Stadtrand. Das OLG teilte mit, geplant seien vorerst insgesamt neun Verhandlungstage bis Mitte März,.