Wer kann bei 38 Grad im Schatten noch entspannen? Die Hitze stresst nicht nur uns Menschen, auch Tiere und Pflanzen leiden enorm. Viele Bäume sterben – entweder direkt durch den Wassermangel. Oder der Hitzestress schwächt sie so, dass sie leichte Beute für Schädlinge werden. Hitze- und Dürreperioden werden sich laut Prognosen von Leipziger Forschern in Zukunft weiter zuspitzen. Doch wie können Bäume in der zunehmenden Trockenheit überleben? Welche Arten sind hitzeresistent und haben überhaupt eine Chance?

In Zeiten des Klimawandels werden die Forstwissenschaftler der TU Dresden im sächsischen Tharandt immer gefragter. Seit rund 200 Jahren wird an der Forstakademie geforscht und experimentiert, wie sich Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen lassen. In die Zukunft zu denken, gehört an der Forsthochschule Tharandt zur Tradition. Wie der Wald der Zukunft aussehen kann und welche Baumarten Hitze und Dürre am besten trotzen, untersuchen die Wissenschaftler gerade auf Hochdruck. Im ältesten Forstbotanischen Garten der Welt können sie gleich testen, welche Baumarten nicht nur im Labor, sondern auch unter realen Bedingungen am besten überleben können.